Sanità in lutto addio al primario che curava anche le ferite invisibili
Il dottor Francesco Comelli, primario noto per aver curato anche ferite invisibili, è morto a 65 anni dopo aver combattuto un tumore cerebrale scoperto pochi mesi fa. La sua scomparsa è stata annunciata nelle strutture sanitarie dove lavorava, lasciando un vuoto tra colleghi e pazienti. La diagnosi di tumore cerebrale è stata confermata recentemente, portando alla sua morte nel giro di pochi mesi.
Addio al dottor Francesco Comelli, morto a 65 anni dopo un tumore cerebrale fulmineo scoperto appena pochi mesi fa. Direttore della Gastroenterologia di Palmanova, Comelli era un professionista stimato, conosciuto non solo per la competenza clinica, ma per un modo di intendere la cura come. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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