Sanità in lutto addio al primario che curava anche le ferite invisibili

Notizia in breve

Il dottor Francesco Comelli, primario noto per aver curato anche ferite invisibili, è morto a 65 anni dopo aver combattuto un tumore cerebrale scoperto pochi mesi fa. La sua scomparsa è stata annunciata nelle strutture sanitarie dove lavorava, lasciando un vuoto tra colleghi e pazienti. La diagnosi di tumore cerebrale è stata confermata recentemente, portando alla sua morte nel giro di pochi mesi.