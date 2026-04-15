Brugine lutto improvviso | trovato morto il 52enne che curava la madre

Nella mattinata di lunedì, la comunità di Brugine si è trovata di fronte a una notizia improvvisa. Un uomo di 52 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria casa in via Caldeveggio. La scoperta è avvenuta nel corso delle prime ore del giorno, lasciando sgomento tra i residenti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause del decesso.

Un improvviso decesso ha colpito la comunità di Brugine nella prima mattinata di lunedì, quando il cinquantaduenne Emanuele Ranzato è stato rinvenuto senza vita all’interno della propria abitazione in via Caldeveggio. L’uomo, che non presentava patologie note, si era coricato la sera precedente senza manifestare alcun sintomo preoccupante, lasciando la moglie novantenne sola in casa dopo aver curato le sue necessità quotidiane. Il tragico episodio è emerso quando la donna, che quel mattino doveva essere accompagnata dal figlio per un appuntamento medico, non lo ha trovato sveglio. Entrata nella stanza del figlio per verificare la situazione, la madre ha scoperto il corpo senza vita di Ranzato, rendendo necessario l’intervento immediato di un vicino di casa per allertare il Suem 118.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brugine, lutto improvviso: trovato morto il 52enne che curava la madre Notizie correlate Emanuele Ranzato trovato morto a letto dalla mamma: il 52enne doveva accompagnarla a una visitaBRUGINE (PADOVA) - Muore nel proprio letto a soli 52 anni: incredulità e sgomento a Brugine per la morte improvvisa di Emanuele Ranzato, 52 anni,... Spresiano: orafo trovato senza vita nel laboratorio, forse un malore improvviso. Lutto nella comunità artigiana.Un passante ha allertato i soccorsi dopo aver visto un uomo riverso a terra all'interno del suo laboratorio. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Trovato morto a letto dalla madre; Emanuele Ranzato trovato morto a letto a 52 anni dall'anziana mamma: doveva accompagnarla a una visita. Trovato morto a letto dalla madreIncredulità e sgomento a Brugine (Padova) per la morte improvvisa di Emanuele Ranzato, 52 anni, trovato senza vita nella propria abitazione di via Caldeveggio nella mattinata di lunedì. Secondo quanto ... polesine24.it Emanuele Ranzato trovato morto a letto a 52 anni dalla mamma: doveva accompagnarla a una visitaBRUGINE (PADOVA) - Muore nel proprio letto a soli 52 anni: incredulità e sgomento a Brugine per la morte improvvisa di Emanuele Ranzato, 52 anni, volto conosciuto in paese. ilgazzettino.it Brugine, Emanuele Ranzato trovato morto in casa: comunità in lutto e accertamenti sulle cause del decesso. #Veneto #Padova #Cronaca #Inevidenza x.com Laghetto di Brugine - facebook.com facebook