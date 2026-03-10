Sanità l' ecografo arriva al letto del paziente | la nuova donazione dell' Afmf per il Morgagni-Pierantoni

La tecnologia medica arriva direttamente al letto del paziente grazie alla donazione dell'Afmf (Associazione forlivese per le malattie del fegato) a favore della Gastroenterologia dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni". Il nuovo ecografo portatile Sonoscape X11, dal valore di 27mila euro, permetterà all'équipe diretta dal dottor Carlo Fabbri di effettuare diagnosi veloci, monitoraggi terapeutici e procedure mininvasive senza dover spostare i degenti dal reparto. Come sottolineato dai professionisti, lo strumento garantisce immagini ad altissima risoluzione e rappresenta un supporto fondamentale anche per la formazione dei futuri medici e specializzandi dell'Università. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

