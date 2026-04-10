Sanità Giuliano UGL | Sistema in crisi tra carenza d' organici e diseguaglianze sociali Apriamo la strada al contratto unico

Mentre si avviano le trattative per il triennio 2025-2027 nel settore pubblico, si registra una crisi nel sistema sanitario caratterizzata da carenze di personale e disuguaglianze sociali. Un rappresentante sindacale ha commentato come questa situazione continui a peggiorare, evidenziando la necessità di aprire la strada a un contratto unico. L’intervento si concentra sulla condizione attuale del settore e sulle proposte per affrontare i problemi.

“Mentre si affacciano le trattative per il triennio 2025-2027 nel settore pubblico, assistiamo all'ennesimo, inaccettabile schiaffo ai danni di oltre 200.000 lavoratori della sanità privata, ostaggio delle resistenze datoriali e trattati come figli di un dio minore in un comparto che resta pericolosamente al palo”, dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute. “La verità – prosegue il Segretario – è che l'intero sistema poggia su fondamenta che scricchiolano ampiando le diseguaglianze sociali: le carenze organiche sono diventate una variabile indipendente che svuota di significato ogni ipotesi di innovazione organizzativa, rendendo illusorio parlare di settimana corta o conciliazione vita-lavoro se mancano braccia e menti nei reparti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Sistema in crisi tra carenza d'organici e diseguaglianze sociali. Apriamo la strada al contratto unico” Sanità, Giuliano (Ugl): “Il vincolo di esclusività va cancellato. Norma superata che frena il sistema"“Il vincolo di esclusività nelle professioni sanitarie rappresenta oggi una norma superata, non più coerente con la realtà del Servizio Sanitario... Sanità, Giuliano (UGL): “Per i medici di famiglia definire un futuro certo o la professione andrà scomparendo”La UGL Salute prende atto della proposta di legge presentata dal parlamentare Benigni sui medici di famiglia e ribadisce la necessità di interventi... Temi più discussi: Sanità pubblica, UGL Salute: Difendere il diritto universale alle cure e chi ogni giorno le garantisce; Sanità privata, Giuliano (UGL): 245 milioni per nuove tariffe DRG. Ora si apra urgentemente il tavolo per il rinnovo del contratto; Giuliano (Ugl Salute): Servizio sanitario deve garantire cure a tutti; Giornata Mondiale della Salute, Giuliano (UGL): Difendere il SSN è un atto di giustizia sociale. Sanità, Giuliano (UGL): Il Canada offre fino a 5mila euro agli infermieri, SSN rischia ulteriore indebolimentoIl sistema sanitario italiano si trova ad affrontare una sfida senza precedenti a causa di una strutturata campagna di reclutamento proveniente dal Canada che sta intercettando le nostre migliori ... canicattiweb.com Sanità, Giuliano (UGL): «Il Canada offre stipendi fino a 5mila euro agli infermieri, il SSN rischia un ulteriore indebolimento»«Il reclutamento attivo di infermieri italiani da parte del Canada non è più un’ipotesi, ma una realtà che impone una risposta decisa dalle istituzioni – dichiara Giuliano – Si assiste all’assurdo par ... tunews24.it SANITÀ | Per garantire l’operatività di questi mini-ospedali locali, l’azienda sanitaria ha calcolato un fabbisogno di 25 medici e punta a trovarli tra le guardie mediche e gli specialisti ospedalieri. - facebook.com facebook Secondo l'Istituto superiore di Sanità, tra il 2022 ed il 2024 nel nostro paese sono triplicati. Siamo sotto la media europea per incidenza, ma abbiamo un problema di coperture x.com