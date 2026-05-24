L' assessore Verì replica a Paolucci sui conti della sanità | Il disavanzo 2025 è ben al di sotto degli 80 milioni
L'assessore regionale alla sanità ha dichiarato che il disavanzo previsto per il 2025 è inferiore agli 80 milioni di euro. La replica arriva dopo le critiche del capogruppo del Pd, che aveva fornito numeri diversi sui conti della sanità abruzzese. L'assessore ha definito falsi i dati diffusi in giornata.
Dati falsi da parte del capogruppo Pd Paolucci nel giorno delle elezioni comunali. A dirlo l'assessore regionale Nicoletta Verì che interviene in merito alle critiche e ai numeri forniti da Silvio Paolucci sui conti della sanità abruzzese“Lanciare dati falsi contro la sanità proprio nel giorno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie e thread social correlati
Paolucci (Pd) all'attacco della giunta Marsilio sulla sanità: "Tavolo ministeriale certifica disavanzo 2025 da 122 milioni di euro"Il verbale del tavolo ministeriale di dicembre evidenzia un disavanzo di 122 milioni di euro previsto per il 2025 nella gestione della sanità...
Il disavanzo della sanità regionale nel 2025 è di 54 milioni di euroNel 2025, il disavanzo della sanità regionale si attesta a 54 milioni di euro, in calo rispetto alla stima iniziale di 70 milioni.
Temi più discussi: Medicina generale, FIMMG L’Aquila replica a Verì: Restiamo sul merito dei fatti; Sanità: la Fimmg Abruzzo replica all’assessore Verì; Medici di famiglia in Abruzzo, Fimmg 'sui compensi dati non corretti'; Medici di famiglia, scontro in Abruzzo: la Fimmg contesta i dati sui compensi.
Verì replica al centrosinistra: dati falsi sulla sanità. Disavanzo al di sotto degli 80milioni facebook
L'assessore Verì replica a Paolucci sui conti della sanità: Il disavanzo 2025 è ben al di sotto degli 80 milioniL'assessore regionale Nicoletta Verì replica alle dichiarazioni del capogruppo del Pd in consiglio regionale Silvio Paolucci sui conti della sanità abruzzese ... ilpescara.it
Medicina generale, FIMMG L’Aquila replica a Verì: Restiamo sul merito dei fattiFIMMG L’Aquila interviene con una nota dopo le dichiarazioni dell’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì ... laquilablog.it