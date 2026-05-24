L' assessore Verì replica a Paolucci sui conti della sanità | Il disavanzo 2025 è ben al di sotto degli 80 milioni

Notizia in breve

L'assessore regionale alla sanità ha dichiarato che il disavanzo previsto per il 2025 è inferiore agli 80 milioni di euro. La replica arriva dopo le critiche del capogruppo del Pd, che aveva fornito numeri diversi sui conti della sanità abruzzese. L'assessore ha definito falsi i dati diffusi in giornata.