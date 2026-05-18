Navetta gratuita servizi potenziati posti auto dedicati e spazi per soste brevi | da oggi operativa la nuova sede della Casa della Comunità Pablo

Oggi entra in funzione la nuova sede della Casa della Comunità Pablo, con una serie di novità pensate per migliorare l’accesso e i servizi offerti. Sono stati messi a disposizione una navetta gratuita per facilitare gli spostamenti, posti auto dedicati e aree di sosta brevi. Inoltre, sono stati potenziati i servizi presenti all’interno della struttura. La data di apertura coincide con l’avvio delle attività presso la nuova sede, che sarà operativa a partire da oggi.

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