Navetta gratuita servizi potenziati posti auto dedicati e spazi per soste brevi | da oggi operativa la nuova sede della Casa della Comunità Pablo
Oggi entra in funzione la nuova sede della Casa della Comunità Pablo, con una serie di novità pensate per migliorare l’accesso e i servizi offerti. Sono stati messi a disposizione una navetta gratuita per facilitare gli spostamenti, posti auto dedicati e aree di sosta brevi. Inoltre, sono stati potenziati i servizi presenti all’interno della struttura. La data di apertura coincide con l’avvio delle attività presso la nuova sede, che sarà operativa a partire da oggi.
Tutto pronto. Oggi è il giorno. Apre infatti ufficialmente la nuova sede della Casa della Comunità Pablo. La location è al piano terra del padiglione Cattani, nell’area dell’ospedale Maggiore di Parma. Da oggi i cittadini troveranno servizi potenziati rispetto a quelli presenti nella struttura di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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