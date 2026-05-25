Elezioni amministrative 2026 c’è un sindaco che ha già vinto | si tratta di Sandro Spaccasassi

Un sindaco ha già ottenuto la vittoria nelle elezioni amministrative 2026 in uno dei quattro comuni della provincia di Terni. La chiusura delle urne è imminente, con i risultati definitivi attesi a breve. Restano ancora in corso le operazioni di voto negli altri tre comuni, dove si attende l’esito delle elezioni. Non sono stati ancora comunicati i dati ufficiali sui risultati parziali o finali.

Manca poco alla chiusura delle urne nei quattro comuni della provincia di Terni chiamati al voto per le elezioni amministrative 2026. Alle ore 15 di lunedì 25 maggio termina la possibilità di votare ad Attigliano, Calvi dell’Umbria, Ferentillo e Giove. Prenderà quindi il via lo spoglio delle. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Elezioni | Amministrative 2026: quando e come si vota

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