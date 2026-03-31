Durante la Settimana Santa a San Vito dei Normanni si svolgono diverse cerimonie religiose che coinvolgono la comunità locale. Le processioni e le liturgie si tengono in vari giorni, rispettando le consuetudini storiche del luogo. Gli eventi sono caratterizzati da riti religiosi che richiedono la partecipazione di fedeli e volontari, e si svolgono in luoghi di culto e nelle strade principali del paese.

La Pasqua è un momento di fede, ma è anche di tradizione o, meglio, di tradizioni che, nel tempo, sono divenute identità di un popolo. È con queste premesse che la Pro Loco “Porta del Salento” lancia "Unica. La Settimana Santa a San Vito dei Normanni", un “brand” che intende valorizzare e rendere nota fuori dai confini comunali l’unicità, appunto, dei riti pasquali sanvitesi. In particolare, quelli del Venerdì e del Sabato Santo. Stando alle informazioni in possesso degli studiosi, infatti, nei giorni del Triduo pasquale a San Vito accade qualcosa di unico per svolgimento e forza espressiva. Dopo la celebrazione pomeridiana della morte di... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - I riti della Settimana Santa a San Vito dei Normanni

Articoli correlati

Pro Loco San Vito dei Normanni: inaugurazione sede nel giorno di san ValentinoL’evento, che va sotto il titolo "Innamorati della città", prevede un primo momento alle 17.

Settimana Santa al via tra riti, processioni e tradizioni: a San Paolo la rappresentazione della PassioneUn calendario ricco di celebrazioni e appuntamenti, guidati dal vescovo Livio Corazza, accompagnerà i fedeli fino alla Pasqua Con la Domenica delle...

Altri aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Settimana Santa 2026, Cagliari presenta il cartellone ufficiale tra riti, tradizioni e musica corale; Comincia la Settimana Santa in Puglia. A Taranto è il giorno delle gare, nel Barese riti a rischio per la pioggia; I riti della Settimana Santa; Riti della Settimana Santa 2026 a Cagliari: il programma completo.

I riti e le tradizioni della Settimana Santa a Monte Sant’AngeloMONTE SANT'ANGELO - I RITI E LE TRADIZIONI DELLA SETTIMANA SANTA NELLA CITTÀ DELL’ARCANGELO MICHELE Suggestivi ed emozionanti sono i riti della Settimana ... ilsipontino.net

Le origini della Settimana Santa tarantina risalgono alla seconda metà del Cinquecento, quando Taranto è sotto il dominio della Corona spagnola. Gli Aragonesi portano con sé i loro usi e costumi, compresi quelli pasquali, e nella nostra città si iniziano a cele - facebook.com facebook

All’inizio della Settimana Santa siamo più che mai vicini con la preghiera ai cristiani del #MedioOriente, che soffrono le conseguenze di un conflitto atroce e in molti casi non possono vivere pienamente i riti di questi giorni santi. Proprio mentre la Chiesa conte x.com