San Vitaliano Pasquale Raimo è il nuovo sindaco
Pasquale Raimo è stato eletto sindaco di San Vitaliano con il 58,62% dei voti. Il medico ha vinto le elezioni come candidato della lista civica “San Vitaliano in buone mani”, superando lo sfidante Giovanni Malesci. La sua vittoria è stata ufficializzata dopo lo scrutinio delle preferenze espresse dagli elettori.
Pasquale Raimo è il nuovo sindaco di San Vitaliano. Il medico, candidato della lista civica “San Vitaliano in buone mani”, ha sconfitto lo sfidante Giovanni Malesci conquistando il 58,62% delle preferenze. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie e thread social correlati
Nuovo showroom BYD a San Vitaliano (Nola), un nuovo riferimento per l'e-mobilityÈ stato aperto un nuovo showroom a San Vitaliano, gestito da Autouno Group, dedicato al marchio BYD.
San Vitaliano, invadono il Giro d’Italia: due DaspoA San Vitaliano, durante una tappa del Giro d’Italia, due persone hanno invaso il percorso, spingendo alcuni ciclisti e creando scompiglio lungo il...
Temi più discussi: Risultati San Vitaliano, Elezioni comunali 2026: candidati e percentuali; Chiusura campagna elettorale della lista In buone mani a San Vitaliano; San Vitaliano, il paese si prepara a scegliere: un voto che parla di futuro, identità e comunità; San Vitaliano, la lista In Buone Mani chiude la campagna elettorale: comizio finale in piazza Nicola Tofano.
SAN VITALIANO – La campagna elettorale entra nella sua fase conclusiva a San Vitaliano, dove la lista n. 1 San Vitaliano in Buone Mani, a sostegno del candidato sindaco Pasquale Lino Raimo, si prepara all’ultimo appuntamento pubblico prima del silen facebook
Comunali 2026, Pasquale Raimo eletto sindaco di San VitalianoLino Raimo è il nuovo primo cittadino di San Vitaliano. Il 51enne medico ha battuto con circa il 55% dei suffragi Giovanni Malesci. ilgiornalelocale.it
Il dottore si prende la rivincita: Raimo è il nuovo sindaco di San VitalianoSan Vitaliano volta pagina e sceglie Pasquale Raimo come nuovo sindaco. Il medico chirurgo, già vicesindaco in passato e candidato della lista San Vitaliano in Buone Mani, conquista la guida del ... ilmediano.com