San Vitaliano Pasquale Raimo è il nuovo sindaco

Notizia in breve

Pasquale Raimo è stato eletto sindaco di San Vitaliano con il 58,62% dei voti. Il medico ha vinto le elezioni come candidato della lista civica “San Vitaliano in buone mani”, superando lo sfidante Giovanni Malesci. La sua vittoria è stata ufficializzata dopo lo scrutinio delle preferenze espresse dagli elettori.