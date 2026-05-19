A San Vitaliano, durante una tappa del Giro d’Italia, due persone hanno invaso il percorso, spingendo alcuni ciclisti e creando scompiglio lungo il tragitto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’emissione di due provvedimenti di Daspo nei confronti degli individui coinvolti. L’episodio ha interrotto temporaneamente la corsa e ha richiesto l’intervento delle autorità per garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico presente. La vicenda si è svolta nel corso della manifestazione ciclistica.

San Vitaliano, invadono il percorso del Giro d’Italia e spingono i ciclisti: il Questore emette due Daspo. San Vitaliano, tensione durante il passaggio del Giro d’Italia. Due giovani hanno invaso il percorso del Giro d’Italia 2026 mettendo a rischio la sicurezza dei corridori e del pubblico. Per loro è scattato il Daspo, il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, emesso dal Questore di Napoli. L’episodio si è verificato il 14 maggio, in occasione della sesta tappa “Paestum-Napoli”, lungo il tratto di gara che attraversa il comune di San Vitaliano. A diffondere la notizia la Questura di Napoli L’invasione della carreggiata e i tentativi di far cadere i ciclisti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - San Vitaliano, invadono il Giro d’Italia: due Daspo

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Tentano di far cadere i ciclisti nella tappa del Giro da Paestum a Napoli: due 19enni denunciati

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