San Giorgio a Cremano chi è Michele Carbone eletto sindaco con oltre l' 80% dei voti

Notizia in breve

A San Giorgio a Cremano si è concluso il voto per le elezioni comunali, con il candidato del Partito democratico che ha ottenuto oltre l'80% delle preferenze, secondo i dati provvisori alle 20:45. Michele Carbone è stato eletto nuovo sindaco. La vittoria è stata descritta come molto ampia, con un consenso che ha superato di gran lunga le aspettative. La proclamazione ufficiale avverrà nelle prossime ore.