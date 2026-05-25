San Giorgio a Cremano chi è Michele Carbone eletto sindaco con oltre l' 80% dei voti

Da napolitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A San Giorgio a Cremano si è concluso il voto per le elezioni comunali, con il candidato del Partito democratico che ha ottenuto oltre l'80% delle preferenze, secondo i dati provvisori alle 20:45. Michele Carbone è stato eletto nuovo sindaco. La vittoria è stata descritta come molto ampia, con un consenso che ha superato di gran lunga le aspettative. La proclamazione ufficiale avverrà nelle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Michele Carbone è il nuovo sindaco di San Giorgio a Cremano. Il candidato del Partito democratico ha vinto le elezioni amministrative con oltre l'80% delle preferenze (dato provvisorio alle 20,45), un risultato definito dai commentatori "bulgaro" per l'ampiezza del consenso raccolto. Carbone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CELEBRIAMO MASSIMO TROISI

Video CELEBRIAMO MASSIMO TROISI

Notizie e thread social correlati

Enrico Grechi eletto sindaco di Orciano Pisano (con il 94% dei voti)Enrico Grechi ha ottenuto il 94,43% dei voti alle elezioni comunali di Orciano Pisano.

Furto nel negozio di San Giorgio a CremanoNella mattinata di ieri, un uomo di 23 anni, di origini marocchine e senza permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver...

Temi più discussi: San Giorgio a Cremano, sfida a sei per la fascia di sindaco; Violenze sessuali su allieve minorenni, prof di musica arrestato a San Giorgio a Cremano; Destra spaccata a San Giorgio, volano schiaffi e denunce; Elezioni comunali San Giorgio a Cremano 2026, tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale.

san giorgio san giorgio a cremanoMichele Carbone nuovo sindaco a San Giorgio a Cremano: anche Piero De Luca alla festaCon oltre l'80% (dato provvisorio alle 20,45) delle preferenze, Michele Carbone (PD) è il nuovo sindaco di San Giorgio a Cremano. Una maggioranza bulgara maturata al termine ... ilmattino.it

san giorgio san giorgio a cremanoElezioni Comunali San Giorgio a Cremano, Michele Carbone è il nuovo sindacoElezioni Comunali a San Giorgio a Cremano, Michele Carbone è il nuovo sindaco del PD. Un trionfo assoluto per Carbone, sostenuto fortemente dal Partito Democratico guidato ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web