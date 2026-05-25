San Giorgio a Cremano chi è Michele Carbone eletto sindaco con oltre l' 80% dei voti
A San Giorgio a Cremano si è concluso il voto per le elezioni comunali, con il candidato del Partito democratico che ha ottenuto oltre l'80% delle preferenze, secondo i dati provvisori alle 20:45. Michele Carbone è stato eletto nuovo sindaco. La vittoria è stata descritta come molto ampia, con un consenso che ha superato di gran lunga le aspettative. La proclamazione ufficiale avverrà nelle prossime ore.
Michele Carbone è il nuovo sindaco di San Giorgio a Cremano. Il candidato del Partito democratico ha vinto le elezioni amministrative con oltre l'80% delle preferenze (dato provvisorio alle 20,45), un risultato definito dai commentatori "bulgaro" per l'ampiezza del consenso raccolto. Carbone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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