Enrico Grechi eletto sindaco di Orciano Pisano con il 94% dei voti

Notizia in breve

Enrico Grechi ha ottenuto il 94,43% dei voti alle elezioni comunali di Orciano Pisano. La sua vittoria è stata netta e decisiva, con una percentuale molto alta rispetto ai rivali. La proclamazione ufficiale è avvenuta dopo lo scrutinio delle schede, che ha confermato il risultato. La tornata elettorale si è svolta senza incidenti significativi.