Enrico Grechi eletto sindaco di Orciano Pisano con il 94% dei voti
Enrico Grechi ha ottenuto il 94,43% dei voti alle elezioni comunali di Orciano Pisano. La sua vittoria è stata netta e decisiva, con una percentuale molto alta rispetto ai rivali. La proclamazione ufficiale è avvenuta dopo lo scrutinio delle schede, che ha confermato il risultato. La tornata elettorale si è svolta senza incidenti significativi.
Orciano Pisano (Pisa), 25 maggio 2026 – Con il 94,43% dei voti Enrico Grechi è eletto sindaco di Orciano Pisano. Il 51enne, dal 2010 assessore e vicesindaco, si è candidato primo cittadino con la lista civica “Uniti per Orciano”. Seguono con il 3,14 per cento dei voti Raffaele Tortora (lista Progetto Popolare) e con il 2,44% Alessandro Cecchi (Fiamma Tricolore). In totale ci sono stati 547 elettori, 313 votanti (57.22%). Quindici le schede nulle, 11 le schede bianche. Zero quelle contestate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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