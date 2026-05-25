San Francesco a Lucignano

A Lucignano, il Palazzo Comunale ospita un Museo civico che conserva il celebre Albero della Vita, un’opera di oreficeria di grande valore storico. La presenza di questo manufatto invita a un’osservazione attenta, lasciando spazio a riflessioni sulla sua origine, che risulta sia semplice che complessa. Accanto al centro storico, ben preservato nel tempo, il museo rappresenta un punto di interesse culturale e artistico della città.

Si sa che a parte un centro storico puro, salvaguardato nel tempo, a Lucignano c’è un Palazzo Comunale che ospita un bel Museo civico con tanto di Albero della Vita, storica opera di oreficeria da osservare con calma e perdendosi in qualche riflessione sulla sua origine, semplice e complessa al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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