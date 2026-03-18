San Felice Circeo rapina a volto coperto in casa | caccia alla banda

A San Felice Circeo, nella mattinata di ieri, una banda armata e con i volti coperti ha fatto irruzione in una casa, compiendo una rapina. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente e stanno cercando di identificare i responsabili. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

San Felice Circeo, 18 marzo 2026 – Momenti di paura nella mattinata di ieri a San Felice Circeo, dove i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti, su richiesta giunta al 112 Nue, presso un’abitazione in cui poco prima si era consumata una rapina impropria ai danni di un uomo di 53 anni, residente in zona. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti condotti dai militari dell’Arma, tra quattro e cinque persone, con il volto travisato, avrebbero approfittato dell’assenza del proprietario per introdursi all’interno dell’appartamento. L’accesso sarebbe avvenuto dopo aver forzato la persiana di una finestra della camera da letto situata al piano terra. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati San Felice Circeo, nuovo volto per il porto turistico: il progetto da mezzo milione di euroQuasi mezzo milioni di euro dalla Regione Lazio per riqualificare il porto turistico di San Felice Circeo. Rapina in casa con lo spray urticante: tre anziani di Carpiano picchiati e derubati. Caccia alla banda dei quattroCarpiano (Milano), 12 fennario 2026 – Attimi di paura, l’altro giorno a Carpiano, dove si è consumata una rapina violenta ai danni di tre anziani,... Tutto quello che riguarda San Felice Circeo Temi più discussi: INCENDIO NELLA FALEGNAMERIA A SAN FELICE CIRCEO; GLI STUDENTI DEL LICEO GRASSI ALLA SCOPERTA DEI CUSTODI DEL SENTIERO DI CIRCE; ALLA SCOPERTA DEL MITO NEI SENTIERI DELLA MAGA CIRCE, PROSEGUE IL PROGETTO; CIRCEO, RAGAZZINA AFFERRATA E BACIATA DA UNO SCONOSCIUTO DURANTE LA FESTA: INDAGATO PER VIOLENZA SESSUALE. San Felice Circeo, rapina a volto coperto in casa: caccia alla bandaSan Felice Circeo, 18 marzo 2026 – Momenti di paura nella mattinata di ieri a San Felice Circeo, dove i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti, su richiesta giunta al 112 Nue, presso un’ab ... ilfaroonline.it Rapina in villa a San Felice Circeo, donna immobilizzata da due persone incappucciateAttimi di paura a San Felice Circeo dove una donna è stata aggredita da due rapinatori, questa mattina, nella sua villa. I due avevano il volto coperto con guanti calzati, erano armati di bastone e ... ilmessaggero.it #Under19 #Regionali Prima soddisfazione per la Polisportiva San Felice Circeo - facebook.com facebook