Il centrocampista, noto per aver giocato in diverse squadre italiane e inglesi, ha recentemente ripercorso il suo arresto cardiaco avvenuto durante una partita. Ha raccontato di aver sentito di essere un supereroe prima dell'evento, ma ha anche precisato di non aver mai avuto paura di morire. In un’intervista, ha ricordato anche una telefonata con l’allenatore, senza entrare nei dettagli.

Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino! Spalletti a Dazn: «Sul rigore un errore grave, partita a due facce. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bove ritorna sul dramma: «Prima mi sentivo un supereroe, ma non ho mai avuto paura di morire». Poi l’aneddoto sulla telefonata di Mourinho

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Iran, rientrati i primi italiani bloccati in Oman ed Emirati Arabi: “Ho avuto paura di morire, era la prima volta che sentivo bombardare”Il primo volo charter con a bordo 127 italiani bloccati in Oman o transitati, con assistenza coordinata della Farnesina e delle Ambasciate ad Abu...

Edoardo Bove e la legge sul primo soccorso che porta il suo nome: «Possiamo salvare 65.000 vite l’anno»Veder cadere Edoardo Bove a terra improvvisamente, tra lo sguardo terrorizzato di compagni e avversari, ci ha lasciato tutti senza fiato, impauriti, inermi di fronte al dramma. Secondi interminabili e ... vanityfair.it

Edoardo Bove, ufficiale l'addio alla Roma e la rescissione consensuale. Dal dramma in campo alla rinascita: dove giocheràIl destino di Bove è cambiato per sempre il 1° dicembre 2024, durante i primi minuti della sfida tra Fiorentina e Inter. Davanti agli occhi attoniti di compagni e tifosi, Edoardo è crollato a terra a ... leggo.it