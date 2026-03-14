non solo anoressia e bulimia i disturbi alimentari arrivano sempre prima e il puzzle si complica

I disturbi alimentari colpiscono ormai anche i bambini di 8-9 anni, con casi di anoressia, bulimia e binge eating che si verificano sempre più frequentemente. Oltre a queste condizioni, aumentano le situazioni di evitamento del cibo, spesso legate a preferenze per colore, consistenza o odore. La situazione si fa più complessa e si espande in fasce di età sempre più giovani.

Arrivano sempre prima, già a 8-9 anni. Accanto ad anoressia, bulimia e binge eating si moltiplicano i casi di evitamento del cibo, magari in base al colore, alla consistenza o all’odore. Con declinazioni anche al maschile. La geografia dei disturbi alimentari diventa sempre più complessa, come emerge dalla ‘fotografia’ scattata dalla Sinpia (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) per la Giornata del Fiocchetto Lilla del 15 marzo. A colpire è l’esplosione del fenomeno: gli specialisti segnalano un aumento fino al 35% dei disturbi alimentari tra bambini e adolescenti. Si stima che oltre 3 milioni di persone ne soffrano e che anoressia e bulimia colpiscano l’8–10% delle ragazze e lo 0,5–1% dei ragazzi, con casi sempre più frequenti tra gli 11-12 e i 15 anni e, a volte, già a 8-9 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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