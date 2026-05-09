Il Borussia Dortmund sta finalizzando il rinnovo contrattuale di Samuele Inacio, il giovane talento nato nel 2008. Dopo aver segnato il suo primo gol in Bundesliga, il club ha deciso di accelerare le trattative per prolungare l’accordo con il giocatore. L’intesa si avvicina alla conclusione, con dettagli ancora da definire, mentre il club si prepara a blindare il suo giovane prospetto.

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© Calcionews24.com - Samuele Inacio, il Dortmund accelera: rinnovo ai dettagli per il talento 2008 dopo il primo gol in Bundesliga

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