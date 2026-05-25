Più di 20 miliardi di euro sono stati investiti in nuovi cantieri in tutta la Calabria. Il ministro ha annunciato che, tra le opere pubbliche, ci sono anche lavori all’aeroporto di Reggio Calabria, dove in passato non erano stati fatti interventi significativi. La maggior parte delle opere riguarda infrastrutture e strade, con numerosi cantieri aperti in tutto il territorio regionale. La cifra si riferisce ai progetti attualmente in corso o in fase di realizzazione.

REGGIO CALABRIA – “Aeroporto di Reggio Calabria: qui, fino a qualche anno fa, c’erano al massimo uno-due voli: oggi siamo a 15, grazie ai finanziamenti del Ministero, al taglio delle limitazioni per atterraggi e decolli e a milioni di euro di investimenti per rendere questo scalo un punto di sviluppo per l’intero territorio. Abbiamo più di 20 miliardi di cantieri aperti in tutta la Calabria. L’aeroporto di Reggio è uno di quegli esempi dove, grazie alla Lega e al lavoro di squadra, si porta lavoro, sviluppo e crescita. Avanti tutta!”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il vice presidente del consiglio e ministro dei trasporti, Matteo Salvini (foto). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Salvini: “Più di 20 miliardi di cantieri aperti in tutta la Calabria”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Salvini, fondi del Ponte non si toccano, per maltempo ne troveremo altri

Notizie e thread social correlati

Ponte sullo Stretto, cantieri aperti entro la fine del 2026: costi a 10 miliardiI lavori per il Ponte sullo Stretto di Messina sono previsti iniziare entro la fine del 2026, con i cantieri che verranno aperti nel quarto trimestre...

Calabria, piano da 22 miliardi: cantieri e scommessa sul PonteDurante il Vinitaly a Verona, mercoledì 15 aprile 2026, un rappresentante del governo ha annunciato un piano infrastrutturale per la Calabria, con un...

Temi più discussi: Affitti brevi, la proposta di Salvini: Via le limitazioni. Cosa sappiamo; Oggi il partito più romano d’Italia è quello di Salvini; Dopo il folle gesto di Modena si chiede di nuovo più repressione e sicurezza: nessuno si interroga mai sulle cause; Salvini rompe il tabù del voto anticipato: Governo fino al 2027? Non so, dipende dall’economia.

Piccolo dettaglio. - Francia e Germania, che non sono entrate nella Via della Seta, hanno visto aumentare il loro export verso la Cina in maniera analoga al nostro nel 2019-20. Poiché partivamo da valori molto più bassi, un accordo commerciale favorevole vi x.com

Oggi il partito più romano d’Italia è quello di SalviniC’è un partito che vanta una permanenza al governo superiore a quello di Meloni: la Lega. Il cui mistero politico è di stare da un decennio incollato alle poltrone dell’esecutivo con la postura di chi ... editorialedomani.it

Salvini, 'il ponte sullo Stretto sarà la più grande operazione di remigrazione positiva'MESSINA, 28 MAR -Il ponte sullo Stretto sarà la più grande operazione di remigrazione positiva. Migliaia di giovani oggi costretti ad andare fuori dalla Sicilia e dalla Calabria, avranno la ... ansa.it