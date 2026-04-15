Durante il Vinitaly a Verona, mercoledì 15 aprile 2026, un rappresentante del governo ha annunciato un piano infrastrutturale per la Calabria, con un investimento totale di 22 miliardi di euro. Il progetto prevede lavori nei cantieri e una particolare attenzione al Ponte, considerato un elemento centrale dell’intervento. L’annuncio è stato fatto nel pomeriggio e riguarda le risorse destinate alla regione.

Durante il Vinitaly a Verona, nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile 2026, Matteo Salvini ha presentato un piano infrastrutturale per la Calabria che coinvolge investimenti per 22 miliardi di euro. Il vicepremier ha illustrato le opere attualmente in corso e le prospettive per il completamento del Ponte sullo Stretto, delineando una strategia che punta a trasformare i collegamenti regionali attraverso il potenziamento della rete stradale, ferroviaria e aeroportuale. Un piano da 22 miliardi tra cantieri aperti e nuove reti. Il cuore della proposta economica presentata dal Ministro delle Infrastrutture si concentra sulla messa a terra di progetti che, secondo quanto dichiarato al padiglione dedicato alla Calabria, vedono già gli operai impegnati sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, piano da 22 miliardi: cantieri e scommessa sul Ponte

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