Salute in movimento i camper della prevenzione dell' ASL di Avellino fanno tappa ad Atripalda

La salute non si ferma mai e fa tappa ad Atripalda per una nuova giornata dedicata alla prevenzione oncologica. I Camper della Salute dell’Asl Avellino arrivano nella Valle del Sabato.Appuntamento per il prossimo 23 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, in via Francesco Rapolla, 65 presso la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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