A marzo, i camper della prevenzione dell’Asl Avellino iniziano il loro tour in Irpinia, offrendo screening oncologici ed esami gratuiti per l’epatite C. Le unità mobili della salute attraverseranno diverse località della provincia, coinvolgendo cittadini interessati a controlli preventivi. L’iniziativa, denominata “Salute in movimento”, prevede tre date iniziali in cui sarà possibile accedere a questi servizi senza costi.

La prevenzione si mette in moto a marzo con le prime tre date del programma “Salute in movimento”. Screening oncologici e dell’epatite C gratuiti per i cittadini attraverso i camper della salute, le unità mobili dell’Asl Avellino che attraverseranno l’Irpinia grazie alla sinergia con i tanti Comuni della provincia che aderiscono all’iniziativa. Tre le tappe in programma a marzo: Sabato 14 marzo dalle ore 9.00 alle ore 14.00 a Monteforte Irpino, nei Giardini di Palazzo Loffredo nei pressi della Casa Comunale Sabato 21 marzo dalle ore 9.00 alle ore 14.00 ad Altavilla Irpina, in Largo Angelo Caruso, nell’area adiacente il Distretto sanitario Sabato 28 marzo dalle ore 9. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

“Salute in movimento”: tornano i camper dell’Asl AvellinoTempo di lettura: 2 minutiLa prevenzione si mette in moto a marzo con le prime tre date delprogramma “Salute in movimento”.

AVS propone un protocollo d’intesa con l’ASL per la prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell’AlimentazioneAnoressia, Bulimia e altre tipologie di disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono malattie che al loro insorgere sono alimentate da diversi...

Altri aggiornamenti su Asl Avellino

Temi più discussi: La salute si mette in movimento con i camper della prevenzione dell’Asl Avellino; Avellino, sequestrati quintali di alimenti scaduti e senza tracciabilità: chiuso market etnico; Donne e screening contro i tumori, Conte: bisogna rivendicare diritto alla salute; Giornata mondiale dell'udito, all’Ospedale di Ariano Irpino visite gratuite.

Camper della prevenzione dell’Asl Avellino: la salute si mette in movimentoAl via gli screening oncologici della mammella e della cervice uterina. Ecco tutte le tappe ... msn.com

La Asl At mette a disposizione spazi pubblicitari per sostenere le sue campagne di comunicazioneLe aziende del territorio potranno avere a disposizione una serie di spazi di diverse dimensioni (cartelloni, totem, vetrofanie...) per promuovere la propria attività. Ma la pubblicità dovrà contenere ... quotidianosanita.it

Centro Autismo di Valle: l’Asl Avellino completa l’acquisto di arredi, attrezzature e servizi In arrivo le dotazioni per la Neuropsichiatria infantile, i laboratori multimediali e la palestra. Si attende solo la consegna della struttura di Contrada Serroni Il mosaico che - facebook.com facebook