Tra il 23 e il 24 maggio, Salonicco è stata interessata da una tempesta violenta con temporali intensi e numerosi fulmini. Le celle temporalesche si sono formate sopra il Golfo Termaico, provocando condizioni meteorologiche estreme sia in mare che in città. La perturbazione ha portato forti piogge e scariche elettriche, senza segnalare danni significativi o incidenti. La situazione è rientrata nelle ore successive, con il miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tra il 23 e il 24 maggio, violenti temporali e una massiccia attività elettrica hanno colpito Salonicco, scatenando celle temporalesche sopra il Golfo Termaico. La tempesta ha trasformato la quiete notturna della città greca in un violento scenario di rovesci e fulmini improvvisi. L’instabilità termica tra il mare e la città. Il fenomeno meteorologico che ha interessato il basso Egeo non è stato un evento casuale, ma il risultato di un delicato squilibrio energetico. Nonostante il calendario indichi una fase di transizione verso la stagione estiva, con temperature che solitamente restano stabili durante le ore notturne, la natura ha rimescolato le carte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salonicco sotto i fulmini: tempesta violenta tra mare e città

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