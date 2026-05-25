La polizia di Salerno ha smantellato una rete criminale che operava tra Italia e Croazia. L'operazione è stata condotta dalla Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo, sotto il coordinamento delle autorità competenti. Durante le indagini sono stati eseguiti arresti e perquisizioni. La rete era coinvolta in attività illegali che comprendevano traffico e altri reati transfrontalieri. La polizia continua le verifiche per accertare eventuali altri coinvolgimenti.

La Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo (SISCO) di Salerno, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha dato esecuzione all'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip presso il tribunale cittadino, su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 23 indagati facenti parte di una rete criminale attiva tra Italia e Croazia. Indagini con la Croazia e reati contestati Attese le cointeressenze criminali documentate con soggetti di nazionalità croata, l'attività di indagine si è avvalsa anche della cooperazione giudiziaria internazionale con la Croazia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Salerno, sgominata rete criminale attiva tra Italia e Croazia

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