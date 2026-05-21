Tra Vicenza e Pisa, i Carabinieri hanno smantellato una banda criminale composta da persone di etnia Sinti. Quattro individui sono stati fermati in flagranza di reato e portati in questura. Le indagini si sono concentrate sull’identificazione dei sospetti attraverso il rilevamento delle impronte digitali, recuperate dal personale del Ris di Parma, e l’analisi dei tracciati Gps dei veicoli coinvolti. Le operazioni hanno portato all’arresto e alla messa in sicurezza di alcuni appartenenti al gruppo.

I Carabinieri hanno arrestato 4 persone. Decisive le impronte rilevate dal Ris di Parma e l'analisi dei tracciati Gps. Gli indagati sono legati anche al misterioso caso dei coniugi mummificati a Verona. Un'articolata e complessa indagine ha permesso di assicurare alla giustizia i presunti responsabili della violenta rapina in abitazione consumata la notte tra l'11 e il 12 marzo 2025 ai danni di due coniugi a Malo (VI). Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza, Matteo Mantovani, su richiesta del Sostituto Procuratore. Hans Roderich Blattner che ha coordinato le indagini, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro individui. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Banda criminale Sinti sgominata tra Vicenza e Pisa

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