Una vasta operazione internazionale ha portato allo smantellamento di un'organizzazione coinvolta nel traffico di droga e armi da guerra, con interventi sia in Italia che in Croazia. La polizia ha eseguito numerose perquisizioni e arresti, sequestrando ingenti quantità di sostanze stupefacenti e armi. L’indagine ha evidenziato una rete criminale attiva nel contrabbando e nello spaccio di sostanze illegali, con collegamenti transnazionali.

Operazione antimafia a Salerno e in Croazia: blitz internazionale della Polizia smantella un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e armi da guerra. Una vasta azione di contrasto alla criminalità organizzata ha interessato l’intera provincia di Salerno e diverse altre località, estendendosi fino oltre i confini nazionali. All’alba di oggi, le forze dell’ordine hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di decine di individui, considerati a vario titolo componenti di un pericoloso network criminale specializzato nel procacciamento e nella distribuzione di sostanze stupefacenti, oltre che nel commercio illegale di armi da fuoco. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Salerno: maxi operazione internazionale smantella una fitta rete criminale di spacciatori e contrabbandieri

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