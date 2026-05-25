Maxi Operazione antimafia | la Dda di Salerno smantella rete di spaccio e traffico di armi

La Polizia di Stato ha eseguito un'operazione antimafia che coinvolge diverse province italiane e Zagabria. È stata emessa un'ordinanza cautelare dal Gip di Salerno, su richiesta della Dda locale, nei confronti di più persone. L'indagine ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio di droga e traffico di armi. Le autorità stanno proseguendo con le perquisizioni e le misure restrittive.

Operazione antimafia della Polizia di Stato in diverse province italiane e nel distretto croato di Zagabria: gli investigatori stanno eseguendo un'ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione distrettuale antimafia salernitana nei confronti di più. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Capaccio-Paestum, armi, droga e prostituzione lantimafia smantella la rete

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