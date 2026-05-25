Vincenzo De Luca ha ottenuto il quinto mandato come sindaco di Salerno, questa volta senza il simbolo del Partito Democratico. La sua vittoria si conferma nonostante le assenze del partito, consolidando la sua presenza politica nel territorio. La campagna elettorale si è conclusa con una vittoria netta, mantenendo il suo ruolo di primo cittadino. De Luca aveva già ricoperto l’incarico in precedenti mandati, senza mai lasciare il suo ruolo.

Vincenzo De Luca è tornato a Salerno per un quinto mandato da sindaco. In realtà non se ne era mai andato, dal 2015 – anno in cui divenne o’ Governatore della Campania – ha continuato ad amministrarla per interposte persone, mantenendo un ufficio qui nella sede distaccata della Protezione Civile col quale vegliare da vicino su gioie e dolori della città. Il sindaco uscente Vincenzo Napoli si era persino dimesso in anticipo per facilitarne il reinsediamento. L’esponente del Pd vince senza il simbolo del Pd. Vince al primo turno, forte di sette liste (Progressisti per Salerno, Dc Democrazia Cristiana-Insieme per Salerno, Avanti-Psi, Salerno per i giovani, Cristiani democratici, A testa alta, Davvero ecologia&diritti), e senza i simboli dei partiti che contano sullo scenario nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salerno, l’indistruttibile De Luca vince per la quinta volta. Ed anche stavolta senza il simbolo del Pd

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