Vincenzo De Luca si presenterà alle prossime elezioni comunali di Salerno senza il simbolo del Partito Democratico. La corsa si terrà il 24 e 25 maggio, e sarà la sua quinta candidatura da sindaco della città. Dopo aver lasciato il suo incarico a Palazzo Santa Lucia, De Luca ha deciso di non usare più il simbolo del partito di appartenenza. La sua candidatura si svolge in un contesto di assenza del simbolo del Pd.

Tempo di lettura: 2 minuti Vincenzo De Luca correrà a Salerno alle prossime comunali del 24 e 25 maggio senza il simbolo del Pd, puntando alla quinta candidatura da sindaco dopo l’uscita di scena a Palazzo Santa Lucia. Il partito, guidato in Campania dal figlio Piero, glielo ha negato per non far saltare gli equilibri del campo largo che ha vinto alle ultime regionali con il pentastellato Roberto Fico. Contro l’ex governatore campano altri tre candidati, compreso l’aspirante sindaco di M5s e Avs Franco Massimo Lanocita. Piero De Luca getta acqua sul fuoco: “ Da sempre a Salerno alle elezioni amministrative ci sono liste di programma che. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il caso De Luca a Salerno senza simbolo Pd, ‘si rispetta la tradizione’

Salerno, De Luca sta tornando. Ma probabilmente senza il simbolo del PdVincenzo De Luca si è messo subito in avanti, appena il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli si è dimesso, alla fine della scorsa settimana.

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Il caso De Luca a Salerno senza simbolo Pd, 'si rispetta la tradizione'Vincenzo De Luca correrà a Salerno alle prossime comunali del 24 e 25 maggio senza il simbolo del Pd, puntando alla quinta candidatura da sindaco dopo l'uscita di scena a Palazzo Santa Lucia. (ANSA) ... ansa.it

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