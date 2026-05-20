De Luca a Salerno | il sogno di Montecarlo senza il simbolo del PD

A Salerno, il governatore regionale ha visitato la città senza indossare simboli di partiti politici, lasciando aperte alcune domande sulla sua strategia futura. Si parla di un possibile approccio che punta a unire diverse forze politiche come il Movimento 5 Stelle e l’Associazione di volontariato sociale, senza coinvolgere il Partito Democratico. L’obiettivo sembra essere l’adozione di un modello ispirato a Montecarlo, ma sono ancora da chiarire le implicazioni concrete di questo cambiamento per la città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui