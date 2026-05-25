Salernitana-Union Brescia 1-1 highlights | gol pazzesco in rovesciata al 91'

Notizia in breve

Il match di andata della semifinale dei playoff di Serie C tra Salernitana e Union Brescia si è concluso con un pareggio 1-1. Il gol decisivo è stato segnato al 91’ da un giocatore con una rovesciata spettacolare. La partita si è conclusa con un episodio inaspettato, che ha concluso la sfida con un risultato aperto per il ritorno.