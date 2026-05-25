Salernitana-Union Brescia 1-1 highlights | gol pazzesco in rovesciata al 91'
Il match di andata della semifinale dei playoff di Serie C tra Salernitana e Union Brescia si è concluso con un pareggio 1-1. Il gol decisivo è stato segnato al 91’ da un giocatore con una rovesciata spettacolare. La partita si è conclusa con un episodio inaspettato, che ha concluso la sfida con un risultato aperto per il ritorno.
Si chiude con un colpo di scena tanto inaspettato quanto spettacolare il match di andata della semifinale dei playoff di Serie C tra Salernitana e Union Brescia. Gli ospiti acciuffano il pareggio in pieno recupero con una rovesciata spettacolare di Valerio Crespi che sigilla l'1-1 finale e rimanda il verdetto alla gara di ritorno del Rigamonti. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Salernitana-Union Brescia 1-1: gol e highlights | Playoff Serie C
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FULL TIME Salernitana VS Union Brescia 1 -1 53’ De Boer Massimo Arminante IG LucianoVerseClub - @Adm Group Music #Salernitana #Playoff #SerieC #Calcio #fblifestyle facebook
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