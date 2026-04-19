L’Union Brescia vede il secondo posto | Dolomiti Bellunesi superata 2-0 Gol e highlights

L’Union Brescia ha ottenuto una vittoria casalinga contro la Dolomiti Bellunesi con il punteggio di 2-0. La partita si è conclusa con due reti segnate e highlights disponibili online. Con questa affermazione, la squadra si avvicina alla seconda posizione in classifica, sfruttando al massimo il vantaggio del match interno. La squadra ha dominato l'incontro, portando a casa i tre punti necessari per migliorare la propria posizione.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L’Union Brescia sfrutta al meglio il turno interno e piega 2-0 la Dolomiti Bellunesi, compiendo un passo concreto verso la seconda posizione. Un risultato che, alla luce degli altri campi, assume un peso ancora maggiore.Il pareggio tra Trento e Renate.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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