salernitana tutto ancora in gioco

La Salernitana ha lasciato il campo dell’Arechi tra gli applausi dei tifosi, nonostante il gol subìto in pieno recupero. Il pubblico ha mostrato comprensione per la difficile partita contro un avversario di rilievo e ha riconosciuto l’importanza della posta in palio. La squadra ha concluso la partita con emozioni contrastanti, ma con il sostegno evidente dei sostenitori presenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Al di là dell’amarezza per il gol subito in pieno recupero la Salernitana è uscita dall’Arechi tra gli applausi convinti di un pubblico che ha compreso il “peso specifico” dell’avversario affrontato e quello “incombente” dell’importanza della posta in palio. La prima semifinale lascia aperta la possibilità di centrare l’accesso all’atto conclusivo dei playoff promozione ma al Rigamonti sarà una vera e propria battaglia tra due squadre che meriterebbero la qualificazione in “combinato disposto”. In molti hanno a giusta ragione parlato di finale anticipata, non soltanto per la straordinaria cornice di pubblico quanto per la “proposta” calcistica che tanto i granata quanto la squadra di Corini hanno offerto agli spettatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Salernitana VS Benevento 0-1: i fischi dei 5000

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