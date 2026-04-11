Tutto deve cambiare perché tutto resti com’è | vale ancora oggi dappertutto

L’affermazione che “tutto deve cambiare perché tutto resti com’è” è al centro di un passaggio del romanzo Il Gattopardo, scritto da Tomasi di Lampedusa. In quella scena, il personaggio Fabrizio rivolge questa frase allo zio Falconeri, sintetizzando un’idea che ha attraversato il tempo e si applica ancora oggi in vari ambiti. La citazione mette in luce un concetto che riguarda il mantenimento delle strutture anche nel periodo di cambiamenti.

L’espressione che fa da titolo a questa nota è la sintesi striminzita di quanto, nel romanzo Il Gattopardo, fa dire l’autore Tomasi di Lampedusa a Fabrizio, rivolto allo Zio Falconeri. A riflettere con attenzione, quanto sta accadendo ormai da un pò in Medioriente, nel Golfo Persico, più precisamente nei pressi dell’isolotto di Hormuz, riporta con la mente a oltre mezzo secolo fa. Con maggior precisione alla guerra del Kippur, che vide scatenarsi buona parte del Mediorente nei Confronti di Israele. Senza scendere nei dettagli, vanno ricordati certamente gli effetti che quel conflitto addusse all resto del mondo, in particolare all’ Europa. Il più colpito fu il settore economico e quanto gira intorno a esso.🔗 Leggi su Ildenaro.it Cesena, Mignani deve cambiare. L’attacco tutto sulle spalle di CerriSospiro di sollievo in casa bianconera: l’esito degli esami clinici ai quali si sono sottoposti ieri Cristian Shpendi e Marco Olivieri, costretti... Giovanni Galli consiglia la Fiorentina: «Prima di tutto deve cambiare l’anima, chiaro che non siano da retrocessione ma…»Milan, la maledizione del 9 continua: da Mateta a Boniface, fino a Abraham e Morata. The poor girl was forced to leave after encountering a villain.