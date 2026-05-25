Salari | Comma2 denuncia emendamenti che colpiscono gli arretrati
L’associazione Comma2 ha segnalato in Commissione Lavoro alla Camera quattro emendamenti al Decreto Primo Maggio. Questi emendamenti, secondo l’associazione, rischiano di eliminare gli arretrati salariali dei lavoratori. La denuncia riguarda specificamente modifiche che potrebbero compromettere i diritti acquisiti sui salari maturati in passato. La questione è stata portata all’attenzione durante la discussione sul decreto, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sugli effetti precisi delle modifiche.
L’associazione Comma2 ha denunciato in Commissione Lavoro alla Camera quattro emendamenti al Decreto Primo Maggio che minacciano di annullare i diritti salariali dei lavoratori. La proposta, presentata da tre esponenti della Lega e uno di Azione, colpirebbe chi cerca giustizia per retribuzioni non conformi all’articolo 36 della Costituzione. Il nucleo della controversia riguarda la possibilità per i dipendenti di ottenere il recupero degli stipendi arretrati dopo una sentenza giudiziale. Attualmente, quando un giudice accerta che la paga ricevuta non rispetta la dignità prevista dalla Carta costituzionale, il lavoratore può richiedere le somme non corrisposte negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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