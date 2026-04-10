Arretrati non pagati ai dipendenti del Comune | la denuncia della Uil

La Uil Fp di Caserta ha segnalato che alcuni dipendenti del Comune non hanno ancora ricevuto gli arretrati previsti dopo l’adeguamento del contratto. La denuncia riguarda pagamenti non effettuati nonostante le modifiche contrattuali approvate. La situazione riguarda i lavoratori comunali, che attendono ancora il saldo delle somme dovute. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti attraverso la segnalazione della sigla sindacale.

Arretrati non corrisposti dopo l’adeguamento del contratto per i dipendenti pubblici. Lo denuncia la Uil Fp di Caserta dopo la segnalazione di alcuni lavoratori del Comune di Caserta.In pratica, con l’applicazione del nuovo Ccnl del Comparto Funzioni Locali sottoscritto lo scorso 23 febbraio, i. 🔗 Leggi su Casertanews.it Caltagirone, dipendenti comunali in piazza: chiedono gli arretrati non pagatiIl sit-in, organizzato dalla Cisl Fp, si è svolto con una partecipazione significativa e con numerosi interventi da parte dei dipendenti, che hanno... Aci Catena, via al pagamento degli arretrati ai dipendenti comunaliIl comune di Aci Catena sta provvedendo al pagamento ai propri dipendenti degli emolumenti relativi alla Risorse Decentrate anno 2024 (Fes). Temi più discussi: Caltagirone, dipendenti comunali in piazza: chiedono gli arretrati non pagati; Dipendenti comunali in rivolta: diffida ufficiale all’Amministrazione per stipendi in ritardo e arretrati non pagati; Cavalletti Roma, decine di ex dipendenti dopo la chiusura per furto di energia e cibi scaduti: Ora pagateci gli stipendi arretrati; Arretrati dei dipendenti. Il Comune sborsa 1 milione. COMUNE DI CASERTA - Arretrati contrattuali non pagati ai dipendenti: UIL FP chiede liquidazione entro aprile11:31:53 La UIL FP Caserta scende in campo per i dipendenti del Comune di Caserta. Il Segretario Generale Domenico Vitale ha inviato una formale richiesta di pagamento degli arretrati retributivi deri ... casertafocus.net S. Giovanni Rotondo, 1.300 decreti ingiuntivi contro «Casa Sollievo» per adeguamenti e arretrati non pagatiCirca 1300 decreti ingiuntivi saranno depositati al tribunale del lavoro di Foggia da parte dei legali di altrettanti lavoratori (infermieri, tecnici di laboratorio, ostetriche e operatori socio ... lagazzettadelmezzogiorno.it Sai che potresti ricevere più soldi ogni mese… senza saperlo Se percepisci una pensione di reversibilità e hai il 100% di invalidità, potresti avere diritto a una maggiorazione mensile e anche agli arretrati. Il problema Spesso nessuno lo comunica e de - facebook.com facebook Anche i pensionati della scuola hanno diritti agli arretrati del rinnovo del contratto x.com