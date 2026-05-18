Salari Durigon punta agli arretrati | proposta per i contratti scaduti

Il governo sta valutando una proposta presentata da un rappresentante politico per il recupero degli arretrati sui salari dei contratti scaduti. La misura riguarda le somme dovute ai lavoratori in seguito a contratti non rinnovati o non aggiornati nel tempo. Secondo i dati disponibili, il piano coinvolgerebbe diverse categorie di dipendenti pubblici e privati, con un impatto diretto sulle loro buste paga una volta approvata. La discussione sulla proposta si concentra ora sui dettagli tecnici e sulle cifre coinvolte.

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? Punti chiave Come cambieranno le buste paga con il recupero degli arretrati?. Chi beneficerà realmente della proposta di Durigon secondo i dati?. Perché la maggior parte dei lavoratori potrebbe restare esclusa?. Quando entrerà in vigore il nuovo meccanismo per i contratti scaduti?.? In Breve Dati Banca d'Italia indicano che l'80% dei contratti non prevede rinnovi nel 2026.. Durigon punta al dialogo con il ministro Calderone per evitare attriti con Confindustria.. L'emendamento passerà alle commissioni della Camera per la conversione del decreto.. La misura mira a compensare l'inflazione tramite il recupero degli arretrati maturati..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salari, Durigon punta agli arretrati: proposta per i contratti scaduti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Decreto lavoro, il Governo ci ripensa: sì agli arretrati per i contratti scadutiIl governo ci ripensa e reintroduce la norma che riconosce gli arretrati ai lavoratori con contratti scaduti. Salari, la proposta di Durigon: aumenti retroattivi per i rinnovi? Domande chiave Come si calcolano gli arretrati se il contratto scade con ritardo? Quali requisiti deve rispettare un'azienda per ottenere gli... Durigon e il nodo salari: Aumenti retroattivi se il contratto scadeIl sottosegretario al Lavoro: presenteremo presto un emendamento. Gli arretrati saranno pagati non appena verrà firmato il rinnovo ... msn.com È scontro sui salari. La Lega: sforiamo deficit 3%. Le opposizioni all’attaccoROMA – Metteremo a terra la legge delega sul salario giusto ed equo. E cercheremo di farlo entro la scadenza del 18 aprile o comunque entro il Primo maggio. Nel totale rispetto però della libertà ... repubblica.it