Un volontario che tentava di segnalare un borseggiatore alla security è stato colpito alla testa alla stazione Centrale. Nel frattempo, in alcune aree della metropolitana, si registrano episodi di borseggio. Il sindaco ha negato l’esistenza di un’emergenza sicurezza, mentre rappresentanti di forze politiche di destra hanno criticato le politiche adottate per il controllo della sicurezza urbana.

Volontario anti-borseggi colpito alla testa alla stazione Centrale: «Volevo avvisare la security». La destra attacca il sindaco: «Fallite le politiche sulla sicurezza». Fosse per lui, bisognerebbe dare notizia solo degli omicidi. Sono in calo? Allora va tutto bene. Oppure è colpa del governo che deve mandare più agenti. Tanto Mr Expo mica scende in metropolitana, non prende l’autobus di notte dopo il lavoro, soprattutto non è una donna. Al massimo, si è beccato qualche «tegola» per le inchieste della Procura sulla gestione urbanistica del Comune. Intanto, sotto i grattacieli, ogni giorno, le borseggiatrici continuano a fare il loro sporco lavoro: scippare turisti e pendolari, aggredire chi prova a segnalarle. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sala nega l’emergenza, ma in metro comandano le borseggiatrici

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