Imbrattava con lo spray le borseggiatrici sulla metro a Roma | denunciato il giustiziere solitario filippino

Un uomo di origini filippine è stato denunciato dopo aver usato uno spray rosso per marchiare persone ritenute borseggiatrici sulla metropolitana di Roma. L’individuo si aggirava sui mezzi pubblici e, secondo quanto ricostruito, avrebbe identificato e marcato con il colore rosso chi sospettava fosse una borseggiatrice. La polizia ha fermato e denunciato l’uomo, che si aggirava tra i passeggeri con questa condotta.

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Marchiava le borseggiatrici, o presunte tali, sulla metropolitana di Roma con una bomboletta spray rossa. Per questo un uomo, filippino, è stato denunciato. L’uomo agiva prevalentemente sulle linee A e B. E la vicenda è stata riportata dall’edizione romana di Repubblica e rilanciata da Dagospia. I fatti fra Barberini, Termini e Spagna. Le autorità hanno identificato un uomo di nazionalità filippina accusato di aver “marchiato” diverse borseggiatrici (prevalentemente di etnia rom) sulla Metro A e Metro B di Roma. L’uomo seguiva le borseggiatrici tra le fermate più affollate (come Termini, Barberini e Spagna ) e, una volta individuate in azione, spruzzava loro addosso della vernice rossa indelebile.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Imbrattava con lo spray le borseggiatrici sulla metro a Roma: denunciato il “giustiziere solitario” filippino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ragazza incinta aggredita da dieci donne sulla Metro A di Roma: dietro l’attacco una faida tra borseggiatriciAggredita sulla metro A tra Repubblica e Barberini, una 24enne incinta, sospetta borseggiatrice, è stata picchiata da un gruppo di donne. Roma, arrestato lo stalker che sabotava le telecamere con lo sprayUn uomo di 38 anni è stato condotto in arresti domiciliari a Roma dopo che una persecuzione durata due anni è stata svelata grazie all’intervento del...