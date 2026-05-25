Sal Da Vinci in Canada | È venuta poca gente mi dispiace ma il video svela la verità

Sal Da Vinci si trova in Canada durante un tour internazionale, incontrando poche persone ai suoi concerti. Il cantante napoletano ha commentato la scarsa affluenza, esprimendo dispiacere. Tuttavia, un video diffuso mostra che l’affluenza reale potrebbe essere diversa rispetto alle dichiarazioni. Il tour continua negli Stati Uniti, dove il cantante si esibisce davanti alle comunità italiane e ai fan che lo seguono da anni.

Il successo ottenuto dopo l’Eurovision continua a portare Sal Da Vinci in giro per il mondo. Il cantante napoletano è infatti impegnato in un tour internazionale tra Canada e Stati Uniti, dove sta incontrando il calore delle comunità italiane e dei tanti fan che da anni seguono la sua musica. 🔗 Leggi su Today.it

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Sal Da Vinci quinto all'Eurovision reddit

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