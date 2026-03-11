È il giorno di Sal Da Vinci | per lui la medaglia della città Meloni mi ha chiamato |VIDEO

Oggi a Napoli, il sindaco ha consegnato a Sal Da Vinci la medaglia della città, riconoscimento che gli è stato consegnato in occasione di un evento ufficiale. Durante la cerimonia, il cantante ha riferito di aver ricevuto una chiamata dalla presidente del Consiglio. La consegna si è svolta nel centro cittadino e ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini presenti.

Napoli abbraccia Sal Da Vinci. E lo fa con uno dei massimi riconoscimenti. Il sindaco Gaetano Manfredi, oggi 11 marzo, ha consegnato al cantante vincitore del festival di Sanremo la medaglia della città. Lo ha fatto nella sala dei Baroni del Maschio Angioino, davanti alla Giunta e al Consiglio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati A Sal Da Vinci la medaglia della città di Napoli: “Meloni mi ha chiamato, ma non mi ha chiesto di usare la canzone”Il sindaco Manfredi consegna al vincitore di Sanremo Sal Da Vinci la targa con la medaglia della città e la menzione speciale 'Napoli Città della... Sal Da Vinci: “Meloni non mi ha chiamato per usare la mia canzone”Per sempre sì è la canzone vincitrice del festival di Sanremo ma potrebbe presto diventare anche lo slogan del Referendum. Approfondimenti e contenuti su È il giorno di Sal Da Vinci per lui la... Temi più discussi: Sal da Vinci torna a Napoli dopo la vittoria a Sanremo, festa nel suo quartiere; Sal Da Vinci a Napoli, via alla festa: Provocazioni per qualche like, la mia canzone parla d’amore; Sal Da Vinci prima di vincere Sanremo; Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026, carriera e vita privata del cantautore napoletano. Sanremo, il figlio di Sal Da Vinci replica all'accusa di Eros Ramazzotti: Arrangiamento retrò? Forse devono aggiornarsi un po’Tra malattia, sacrifici e gavetta, il figlio di Sal Da Vinci si racconta con parole sincere nel salotto di La volta buona, svelando retroscena inediti. libero.it La (vera) storia di Sal Da Vinci: il debutto a 7 anni a teatro, il passato da attore, poi il successo di Rossetto e caffèCon la mano sul petto, io te lo prometto davanti a Dio: saremo io e te da qui, sarà per sempre sì. Difficile leggere queste parole senza intonarle. Si tratta di un verso di Per sempre sì, il brano ... today.it Il cantante Sal Da Vinci, pochi minuti prima di ricevere la medaglia della città dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sentito al telefono la signora Patrizia, la mamma del piccolo Domenico Caliendo, deceduto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi - facebook.com facebook A me dispiace dover dire “ve l’avevo detto” perché sentirmi dare ragione è l’ultima cosa che mi interessa professionalmente, ma questi sono i fatti che avevo già anticipato, peraltro in difesa proprio di Sal Da Vinci che non si merita di essere tirato per la giacch x.com