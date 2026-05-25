Sal Da Vinci conquista anche il Canada | pubblico delle grandi occasioni al suo concerto - VIDEO

Il cantante ha riempito un teatro in Canada durante il suo concerto, con numerosi spettatori presenti. Il pubblico ha applaudito e seguito con entusiasmo la performance, che è stata registrata in un video. Dopo aver partecipato all’Eurovision, il artista ha proseguito il tour internazionale, portando la sua musica oltre i confini italiani. Nessun dettaglio su date future o altre tappe del tour.

Dopo la bellissima esperienza all’Eurovision Sal Da Vinci continua a portare la sua musica in giro per il mondo. Il cantante napoletano è impegnato in un tour internazionale tra Canada e Stati Uniti, dove sta incontrando il calore degli italiani all'estero e non solo.Nelle ultime ore, l'artista. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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