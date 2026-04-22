Sorpresa al concerto di Gianni Morandi | Sal Da Vinci infiamma il pubblico | GUARDA

Durante il concerto di Gianni Morandi al Palazzo dello Sport, è salito sul palco come ospite a sorpresa Sal Da Vinci. La presenza dell’artista napoletano ha suscitato entusiasmo tra il pubblico, creando un momento inatteso durante la serata. La performance è durata alcuni minuti, con l’interprete che ha cantato alcuni brani insieme a Morandi. La serata si è conclusa con applausi e fischi di approvazione da parte degli spettatori presenti.

Sal Da Vinci è stato l'ospite a sorpresa del concerto di Gianni Morandi, ieri sera, al Palazzo dello Sport. Il cantante, a poche settimane dalla finale dell'Eurovision Song Contest, tra una prova e l'altra a Vienna è riuscito a tornare a Roma per condividere il palco con Gianni Morandi sulle note di Occhi di ragazza e Per sempre sì.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sorpresa al concerto di Gianni Morandi: Sal Da Vinci infiamma il pubblico | GUARDA Notizie correlate Gianni Morandi infiamma Milano: sul palco il figlio Tredici Pietro e la sorpresa Jovanotti. "È il concerto più bello del mondo"Bologna, 17 aprile 2026 – Gianni Morandi in concerto all’Unipol Forum di Milano, sul palco anche il figlio Tredici Pietro e Jovanotti. Il duetto di Gianni Morandi e Sal Da Vinci a RomaEmozioni e applausi tra i fan in visibilio al concerto romano dell'eterno ragazzo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gianni Morandi show a Milano, a sorpresa arriva Tredici Pietro: il duetto dopo Sanremo; Gianni Morandi infiamma Milano: sul palco il figlio Tredici Pietro e la sorpresa Jovanotti. È il concerto più bello del mondo; Gianni Morandi ad Assago: Il mio auspicio per voi è: sorprendetevi; Gianni Morandi incorona Sal Da Vinci: il duetto sold out che fa sognare i fan. Poi le parole: Merita tutto. Sal Da Vinci ospite a sorpresa di Gianni Morandi al concerto di RomaRoma, 22 apr. (askanews) - Sal Da Vinci è stato l'ospite a sorpresa al concerto di Gianni Morandi Palazzo dello Sport a Roma di ieri sera. Il cantante, a poche settimane dalla finale dell'Eurovision ... ilmattino.it VIDEO| Sal Da Vinci ospite al concerto di Gianni Morandi a Roma: il duetto inaspettatoROMA – Sal Da Vinci è stato l’ospite al concerto di Gianni Morandi al Palazzo dello Sport, nella data andata in scena ieri sera. Il cantante, a poche settimane dalla finale dell’Eurovision Song ... dire.it Radio1 Rai. . #Musica Tappa romana del tour, appena iniziato, di #GianniMorandi. Sul palco l'artista 81enne ha ripercorso la sua carriera, ha ospitato Sal Da Vinci e reso omaggio ad amici come Lucio Dalla. "Non sono eterno - dice dal palco - ma voglio vivere - facebook.com facebook Gianni Morandi vuole tornare in gara a #Sanremo2027 e manderà una canzone a Stefano De Martino. «Sono andato a trovarlo, gli ho detto che gli mando una canzone, lui è entusiasta. È bravo, ha energia, è l’uomo di punta della Rai» #FestivalDiSanremo # x.com