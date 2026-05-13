Al Braglia, lo stadio era gremito di tifosi, creando un’atmosfera vivace e piena di entusiasmo. Tra gli spettatori presenti in tribuna anche alcuni calciatori, tra cui Pasino, Gagno e Magnino. La partita si è conclusa con un'eliminazione dai playoff, lasciando i presenti delusi e amareggiati per l’esito finale. La presenza di un pubblico così numeroso ha reso ancora più evidente la delusione per la sconfitta.

C’era il pubblico delle grandi occasioni al Braglia, ed anche per questo la delusione per questa uscita dai playoff brucia ancora di più. Quasi dodicimila le presenze, con qualche centinaio di tifosi stabiesi che hanno fatto festa alla fine per l’aver arpionato la seconda semifinale consecutiva. Tanti volti conosciuti anche in tribuna, Rubens Pasino e Mauro Mayer della celeberrima Longobarda, poi altri ex canarini meno e più recenti, da Yuri Tamburini a Riccardo Gagno, da Checco Di Mariano a Luca Magnino, tutti accolti con calore dal pubblico della tribuna. Tra gli allenatori, Stroppa ed Alvini che hanno confabulato a lungo sia prima della gara che nell’intervallo, probabilmente commentando la promozione diretta in serie A delle loro squadre, Venezia e Frosinone.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La cornice. Sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni. In tribuna anche Pasino, Gagno e Magnino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Bozzola firma il Memorial Tortoli: spettacolo e pubblico delle grandi occasioni a MontaltoMONTALTO (Pergine Laterina) – Grande ciclismo e pubblico delle grandi occasioni per la 12ª edizione del Memorial Daniele Tortoli, che ha regalato...

Leggi anche: Sorpresa sugli spalti di ‘San Siro’: il patron Cardinale in tribuna per Milan-Juventus

Argomenti più discussi: Torneo delle Debuttanti e Torneo Magico a Santa Margherita Ligure; Ceva vola in vetta e conquista il campionato di bocce; Cade da un’altezza di 4 metri durante la partita, corsa in ospedale; Haze Cup, Meucci forza nove contro il Marco Polo. Calvino suda per battere il Cassini.

Brigata Lazio (@BrigataLazio) / Posts / X x.com