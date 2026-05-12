Alta Velocità nel Frusinate adesso è ufficiale | RFI sceglie l’area della futura stazione MedioLatium

È stato ufficializzato che il Frusinate ospiterà la futura stazione dell’Alta Velocità MedioLatium. La decisione deriva dal Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, redatto da RFI in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La scelta coinvolge l’area della futura stazione, che sarà realizzata nell’ambito di un progetto di sviluppo delle linee ferroviarie ad alta velocità.

Il Frusinate sarà il territorio che ospiterà la futura stazione dell’Alta Velocità MedioLatium. È questo l’esito del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DocFap) concluso da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Alta velocità Roma-Firenze ferma nel weekend, lavori Rfi e viaggi a rischio ritardi e cancellazioniUn weekend di disagi per i treni tra Roma e Firenze: tra l’11 e 12 aprile stop alla circolazione sull’Alta Velocità e deviazioni sulla Tirrenica, con...

Leggi anche: Alta Velocità a Parma, Salvini: "Nel 2026 Rfi ha pianificato verifiche per arrivare al documento di fattibilità"

Argomenti più discussi: Alta velocità ferroviaria, Rfi e Regione Lazio scommettono sul nuovo scalo di Frosinone; Nuova stazione Frosinone AV: arriva lo studio di fattibilità; Alta velocità a Frosinone: il progetto entra nella fase operativa - Radio Globo; Stazione Frosinone AV-MedioLatium, oggi la presentazione dello studio di fattibilità.

Il Frusinate è l’area individuata per la futura stazione dell’Alta Velocità. È questo l’esito del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali concluso da RFI, d’intesa con il MIT, nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato nel 2020 tra Regione Lazio e il Gruppo F ... fsnews.it