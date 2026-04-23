Il frontman degli Oasis è stato avvistato a Roma, dove si trovava in vacanza con la madre e la compagna, arrivato con un volo privato su Ciampino. Durante un incontro con un fan, Liam Gallagher ha confermato che il gruppo si esibirà nella capitale nel 2027, anticipando che nelle prossime giorni verranno annuncate le date del tour. La presenza a Roma è stata confermata dall'ospite presso l'hotel Eden.

R oma, hotel Eden, martedì 21 aprile. Liam Gallagher era in vacanza con la madre Peggy e la compagna Debbie Gwyther, arrivato in gran segreto con un volo privato su Ciampino. I fan lo hanno scovato comunque, e tra selfie e autografi qualcuno gli ha fatto la domanda che tutto il pubblico italiano si porta dietro da anni: ci sarà mai un concerto degli Oasis a Roma? «Senza dubbi», ha risposto. Il video è finito su X e nel giro di ore ha fatto il giro d’Italia. Liam e Noel (e Paul): gli Oasis per immagini. guarda le foto Gli Oasis a Roma? Una frase, nessuna conferma. Ma l’Italia ci spera. Le parole di Liam non sono una conferma, ma in casa Oasis anche un’indiscrezione pesa.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il frontman in vacanza nella capitale ha risposto a un fan: gli Oasis suoneranno qui nel 2027? «Senza dubbi». A giorni l'annuncio delle date

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