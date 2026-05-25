SailGp approda a Roma Grazioli-Venier | Una nuova sfida per lo sport italiano

Da iltempo.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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SailGp arriva a Roma, segnando l’ingresso della competizione nella capitale italiana. La tappa si svolge in una zona del fiume, con l’obiettivo di portare lo sport in un contesto urbano e coinvolgente. L’evento coinvolge imbarcazioni di alto livello e si inserisce nel calendario internazionale della serie. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative di sicurezza e regolamentazione vigenti. La presenza dell’evento a Roma rappresenta un passo importante per la diffusione della vela tra il pubblico locale.

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Roma, 25 mag. (Adnkronos) - “Tutte le strade portano a Roma”. Da oggi, lo faranno anche le acque più ‘veloci' dello sport mondiale. Assia Grazioli-Venier, board director e co-proprietaria del Red Bull Italy SailGp Team, inizia a raccontare così all'Adnkronos l'arrivo di SailGp, la ‘Formula 1 del mare' nella Capitale. Una nuova tappa del campionato (presentata oggi in un evento speciale al Museo dell'Ara Pacis) che per la squadra italiana è molto più di un appuntamento sportivo. Roma diventa il simbolo di una nuova fase del progetto: più internazionale, più strutturata, ma soprattutto più identitaria. Un punto d'incontro tra innovazione, sport e racconto del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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