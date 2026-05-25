Milano, 25 mG. (Adnkronos) - Roma è qui. Ed è il momento che più di ogni altro racconta la dimensione raggiunta dal progetto del Red Bull Italy Team SailGp. Perché la nuova tappa italiana del circuito non rappresenta soltanto l'approdo della ‘Formula 1 della vela' in una delle città più iconiche al mondo, ma il tentativo concreto di trasformare una visione in sistema: sport, intrattenimento, ospitalità, brand internazionali e racconto del Paese dentro un'unica piattaforma. Per Gianluca Passi de Preposulo, chairman del Red Bull Italy SailGp Team, la tappa di Roma è il naturale sviluppo di un percorso iniziato un anno fa, quando parlava – proprio all'Adnkronos - della necessità di “elevare il percepito del brand Italia” nel mondo della vela. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - SailGp approda a Roma, De Preposulo: "Italia destinazione strategica del circuito"

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