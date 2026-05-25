SailGp approda a Roma De Preposulo | Italia destinazione strategica del circuito
Roma ospita per la prima volta una tappa del circuito SailGp. La gara si svolge nel centro della città, coinvolgendo diverse imbarcazioni di livello internazionale. La presenza del Red Bull Italy Team SailGp sottolinea l’espansione del circuito nel paese. La manifestazione si svolge in un’area urbana, con la partecipazione di più squadre provenienti da vari paesi. La gara rappresenta un passo importante per il circuito, secondo quanto dichiarato da un rappresentante del team.
Milano, 25 mG. (Adnkronos) - Roma è qui. Ed è il momento che più di ogni altro racconta la dimensione raggiunta dal progetto del Red Bull Italy Team SailGp. Perché la nuova tappa italiana del circuito non rappresenta soltanto l'approdo della ‘Formula 1 della vela' in una delle città più iconiche al mondo, ma il tentativo concreto di trasformare una visione in sistema: sport, intrattenimento, ospitalità, brand internazionali e racconto del Paese dentro un'unica piattaforma. Per Gianluca Passi de Preposulo, chairman del Red Bull Italy SailGp Team, la tappa di Roma è il naturale sviluppo di un percorso iniziato un anno fa, quando parlava – proprio all'Adnkronos - della necessità di “elevare il percepito del brand Italia” nel mondo della vela. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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