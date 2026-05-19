Il 25 maggio, in occasione della pubblicazione dell’enciclica Magnifica Humanitas, si prevede che Anthropic, azienda di tecnologia specializzata nello sviluppo di intelligenza artificiale etica, possa mostrare interesse per il mercato italiano. La presentazione della nuova enciclica, che si concentra sulla tutela della persona umana nell’epoca dell’IA, ha attirato l’attenzione di osservatori e operatori del settore. La possibile espansione di Anthropic in Italia viene discussa nel contesto di un crescente dibattito su questioni etiche e regolamentari legate all’intelligenza artificiale.

Quando il Papa presenterà la sua enciclica sul rapporto tra l’essere umano e l’intelligenza artificiale, accanto a lui ci sarà anche il co-fondatore di Anthropic, Christopher Olah. Subito dopo dovrebbe fare tappa a Roma anche il ceo, Dario Amodei. In programma incontri con i vertici istituzionali del Paese. Attesa per eventuali investimenti in Italia Anthropic, la Big Tech che punta sull’IA etica, arriva in Italia? Il 25 maggio, Papa Leone XIV presenterà la prima enciclica del suo pontificato, Magnifica Humanitas, sulla protezione della persona umana nell’era dell’intelligenza artificiale. Tra coloro che presenzieranno alla cerimonia, spicca... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Anthropic, destinazione Italia? Perché Amodei guarda a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Dario Amodei (Anthropic): «L’AI ha bisogno di regole, come auto e aerei». L’allarme su lavoro e cybersicurezza nell’intervista al Financial TimesIn un’intervista al Financial Times, il ceo di Anthropic, Dario Amodei, torna a invocare regole più stringenti per l’intelligenza artificiale.

Leggi anche: Guerra e affari grazie all'Ai: cosa dicono Amodei e Pignataro e perché ci dobbiamo preoccupare

Anthropic, destinazione Italia? Perché Amodei guarda a RomaAnthropic, la Big Tech che punta sull’IA etica, arriva in Italia? Il 25 maggio, Papa Leone XIV presenterà la prima enciclica del suo pontificato, Magnifica Humanitas, sulla protezione della persona ... formiche.net

Musk-Amodei, la strana coppia dell’intelligenza artificialeDa nemici ad alleati: accordo tra il numero uno di SpaceX e quello di Anthropic per portare i data center nello spazio e renderli inattaccabili. Battendo il comune nemico Altman, patron di OpenAI ... milanofinanza.it