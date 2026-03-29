Benetello | L’Italia è candidata ad ospitare i Campionati del Mondo di Karate 2027

È stata annunciata ufficialmente la candidatura italiana per ospitare i Campionati del Mondo di Karate del 2027. La federazione nazionale del settore karate ha presentato la domanda per organizzare l’evento, che si terrà nel paese. La decisione verrà presa dalla Federazione internazionale, che valuterà le candidature ricevute.

Ostia – “Mondo del karate, abbiamo una grandissima novità: è ufficiale la candidatura della federazione italiana settore karate, all’organizzazione del prossimo Campionato del Mondo Assoluto del 2027 in Italia. In bocca al lupo a tutti noi!” Con queste parole il Presidente del Settore Karate Davide Benetello ha ufficializzato la candidatura dell’Italia come paese ospitante dei Campionati del Mondo Assoluti 2027. L’annuncio si inserisce nel percorso recente dell’attività internazionale organizzata in Italia, che ha visto il grande successo della storia tappa della Premier League di Roma e la successiva assegnazione dell’edizione 2027 dello stesso circuito. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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