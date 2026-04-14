Ostia al porto turistico il convegno sulla nautica | formazione sport e lavoro per i giovani

Ieri mattina presso la Biblioteca Elsa Morante del Porto turistico di Ostia si è tenuto un convegno dedicato alla nautica. L'evento ha coinvolto professionisti, studenti e appassionati, concentrandosi su temi come formazione, sport e opportunità di lavoro per i giovani. Durante l'incontro sono stati discussi diversi aspetti legati al settore nautico e alle sue prospettive future. La giornata ha visto interventi di esperti e momenti di confronto tra i partecipanti.

Ostia, 14 aprile 2026 – Si è svolto ieri mattina, presso la Biblioteca Elsa Morante del Porto Turistico di Roma, il convegno “Nautica: tempo libero, sport e opportunità professionali”, promosso da Confindustria Nautica in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comando generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, la Federazione Italiana Vela e la Lega Navale Italiana. L’iniziativa, ospitata a Ostia, ha coinvolto oltre 350 studenti e ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni e operatori del settore sul tema dello sport, della formazione e delle prospettive occupazionali per i giovani. L’obiettivo è stato quello di rafforzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro nella filiera nautica.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Ostia celebra il mare: al Porto Turistico una giornata tra sport, ambiente e sicurezzaOstia, 11 aprile 2026 – In occasione della Giornata nazionale del Mare nelle scuole, che si celebra ogni anno l’11 aprile, il Porto Turistico di Roma... Gestione del porto turistico, il Tar ha dato ragione al ComunePorto San Giorgio (Fermo), 26 gennaio 2026 – Il Tar riconosce la piena legittimità dell’operato del comune di Porto San Giorgio nell’affidare in... Ostia, Casalpalocco, Infernetto, Axa, Acilia, Dragona e dintorni - facebook.com facebook Il destino delle spiagge di Ostia: tra ricorsi al Tar e sigilli, ecco che estate sarà (e chi rischia di non aprire) ift.tt/nGxjYZi x.com